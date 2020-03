Stiri pe aceeasi tema

- Pentru micro-companii (cu cifra de afaceri sub 1 mil. Euro) și clienții Persoane Fizice Autorizate afectați de efectele pandemiei de Covid-19, BRD prelungește cu 3 luni facilitațilede credit pe termen scurt care expira in urmatoarele 3 luni și amana ratele imprumuturilor pe termen mediu și lung, pentru…

- Pentru clienții persoane fizice ale caror venituri sunt afectate temporar de efectele pandemiei de Covid-19, brd are pregatite proceduri de amânare la plata pentru 1-3 rate, în concordanța cu nevoile lor. pentru micro-companii (cu cifra de afaceri sub 1 mil. Euro) și clienții Persoane Fizice…

- BRD Groupe Societe Generale a anuntat miercuri ca poate amana plata a pana la trei rate pentru clientii retail, acorda facilitati posesorilor de carduri de credit si prelungeste cu trei luni durata facilitatilor pentru micro-intreprinderi.

- ING Bank a anuntat marti ca le va permite clientilor persoane fizice cu credite de nevoi personale si imobiliare sa isi amane plata ratelor pentru doua luni, la cerere, intrucat a prezentat o serie de masuri pe care le ia banca in contextul crizei coronavirus, scrie Ziarul Financiar, potrivit MEDIAFAX.„Pentru…

- Banca a decis sa amâne cu doua luni plata ratelor clienților persoane fizice care sunt afectați de pandemia de COVID-19 și care solicita în mod direct masuri de sprijin, arata un comunicat transmis marți de reprezentanții ING Bank. Durata creditului va fi extinsa în concordanța, pentru…

- Bucuresti, 16.03.2020 – Pe fondul crizei epidemiologice cu COVID-19, CEC Bank, instituția financiara cu cea mai lunga tradiție și cea mai extinsa rețea din Romania, anunța ca este pregatita sa susțina amanarea pentru 30 de zile a plații ratelor la creditele acordate persoanelor fizice. Masura se aplica…

- Patru banci au anuntat pana acum amanari la plata ratelor, gratuitati pentru diverse servicii bancare sau prelungiri ale perioadelor de gratie. Cele patru banci sunt: Banca Transilvania, CEC Bank, Banca Romaneasca si BRD. Pana acum, inlesnirile la plata sunt doar pentru persoane fizice, potrivit economi…

- Beraria H, cel mai mare restaurant din București, cu o capacitate de 2.000 de locuri, și-a adaptat programul evenimentelor, potrivit masurilor dispuse pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus in țara. Astfel, spectacolele ce vor avea loc in aceasta saptamana in localul din parcul Herastrau vor…