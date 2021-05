Stiri pe aceeasi tema

- Erste Group a incheiat primul trimestru al anului cu un rezultat net mai mare cu 50,9% fata de cel inregistrat in perioada similara din 2020, la 355 milioane de euro, reflectand scaderea costurilor de risc, in conditiile in care economiile din Europa Centrala si de Est si-au demonstrat rezilienta.…

- Investitiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au ajuns la 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fata de volumul tranzactionat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului trimestrial al companiei de consultanta imobiliara CBRE, potrivit news.ro. “Investitiile…

- Grupul TeraPlast anunța o creștere cu 28% a cifrei de afaceri in primul trimestru, la 108 milioane lei, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Rezultatul EBITDA s-a imbunatațit: in ianuarie-martie 2021, aceasta a depașit 17,5 milioane de lei, concretizata in marja EBITDA de 16,2%,…

- Aproape 84 de milioane de PC-uri au fost livrate in primul trimestru al acestui an, cu 55% mai mult fata de aceeasi perioada din 2020, conform IDC. Comparativ cu T4 2020, se inregistreaza o scadere de 8%, insa este o scadere “acceptabila”, deoarece ultimul trimestru al anului este, in mod traditional,…

- “Produsul intern brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1.055.548,8 milioane lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 3,9% fata de anul 2019. Produsul intern brut estimat pentru trimestrul al-IV-lea din 2020 a fost de 327.352 milioane lei preturi curente, in scadere – in termeni reali…

- India a depasit luni, în plin val doi de COVID-19, 12 milioane de cazuri dupa ce a înregistrat în ultimele 24 de ore peste 68.000 noi contagieri, cea mai mare crestere raportata din octombrie anul trecut, relateaza EFE. Cu aceste noi cazuri India se mentine pe locul trei în…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 239 de milioane de euro, in ianuarie 2021, in scadere cu 36,6% comparativ cu cel din ianuarie 2020, de 377 de milioane de euro, potrivit BNR. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 de milioane de euro,…

- Grupul BRD a obtinut un profit net de 963 de milioane de lei in 2020 fata de 1,499 miliarde de lei in 2019, in scadere cu 35,7%, potrivit unui comunicat al bancii transmis Bursei de Valori Bucuresti. Conform sursei citate, banca a incheiat anul trecut cu un profit de 951 milioane de lei, fata de 1,528…