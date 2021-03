Stiri pe aceeasi tema

- Patronatul din HORECA cere ca restaurantele sa nu se mai inchida cand rata de infectare ajunge la 3. Organizația Patronala HORA, autoritatea reprezentativa a industriei ospitalitații romanești, cere ca restaurantele sa nu se mai inchida cand rata de infectare ajunge la 3. Reprezentanții celor peste…

- Cand 1.4 milioane de romani care lucrau la privat au intrat in somaj tehnic, pe fundalul crizei COVID, n-a fost niciun protest, a atras atentia premierul Florin Citu, in contextul protestelor bugetarilor, care sunt nemultumiti ca s-au inghetat salariile si sporurile la nivelul anului 2020. „Ce urmeaza…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, se arata siderat de fapul ca unii bugetari au ieșit sa protesteze in plina pandemie. El face o paralela cu sectorul privat, unde mulți oameni și-au pierdu locurile de munca in criza sanitara. Citește și: INEDIT Confesiunile unui calugar in timpul pandemiei:…

- Patru companii locale din Hunedoara, Tulcea, Mures si Sibiu produc carne de melc in valoare de 50 milioane de lei, deși romanii nu sunt mari consumatori de carne de melc, delicatesa ia drumul exportului. Patru companii locale din Hunedoara, Tulcea, Mures si Sibiu produc carne de melc in valoare de...…

- Organizatia Patronala a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania (PATRES) atrage atentia asupra unor disfunctionalitati in programul ElectricUp, care vor dezavantaja operatorii din sectorul HoReCa si IMM-urile cu consum mic spre mediu, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES.…

- Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2021. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci. Florin Cițu a spus ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor.…

- Romania a inregistrat un deficit in comertul cu produse agroalimentare de 1,24 miliarde de euro in primele noua luni ale anului 2020, in crestere cu 21% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea…

- ​Startup-urile IT din România și Republica Moldova vor putea obține finanțari de capital de risc de câte 1-3 milioane de euro, în schimbul unui pachet de parți sociale din afacere, de la un fond de investiții lansat, miercuri, la București. Citește mai departe și comenteaza…