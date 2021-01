BRCI a lansat o platformă bancară exclusiv digitală Banca Romana de Credite și Investiții a lansat MIND, o platforma exclusiv digitala, care poate raspunde nevoilor bancare ale clienților online. Inrolarea se face pe site-ul bancii, in secțiunea Vreau Cont Total Digital. „Pentru BRCI, MIND inseamna o transformare digitala in cadrul serviciilor financiare. Serviciile bancare tradiționale au insemnat vizitarea bancilor pentru fiecare tranzacție, iar administrarea contului se realiza avand toate declarațiile pe hartie. Odata cu MIND, exista opțiunea de a lucra fara hartie și de a obține toate informațiile necesare online. Clienții se pot conecta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

