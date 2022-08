Stiri pe aceeasi tema

Internationalul brazilian Casemiro, mijlocasul echipei Real Madrid, este asteptat vineri in Anglia pentru a efectua vizita medicala obligatorie inaintea transferului sau la formatia Manchester United, anunta presa spaniola si cea britanica.

Internationalul italian Gianluca Scamacca, atacantul echipei Sassuolo, a semnat un contract pe cinci ani cu West Ham United, a anuntat marti clubul englez de fotbal, citat de AFP, potrivit Agerpres.Scamacca (23 de ani, 1,95 m), autorul a 16 goluri in 36 de meciuri disputate in editia trecuta din Serie…

Clubul Atletico Madrid considera "nerealizabil" transferul lui Cristiano Ronaldo, fostul fotbalist al marii rivale Real Madrid, care vrea sa se desparta de actuala sa echipa, Manchester United, scrie luni ziarul Marca, potrivit agerpres.

Lui Cristiano Ronaldo i s-ar fi oferit șansa de a parasi Manchester United și de a caștiga 250 milioane de dolari in Arabia Saudita. Informația a fost dezvaluita de TVI News din Portugalia, in contextul in care portughezul vrea sa plece, dar nu este lasat, anunța mediafax.

Internationalul galez Gareth Bale, aflat la final de contract cu Real Madrid, echipa alaturi de care a cucerit recent pentru a cincea oara Liga Campionilor, a confirmat ca va aparea culorile formatiei Los Angeles FC, din campionatul profesionist nord-american de fotbal (MLS), informeaza AFP.

Internationalul englez Jesse Lingard se va desparti de Manchester United in aceasta vara, a confirmat clubul englez de fotbal, citat de agentia EFE și Agerpres.

Manchester United a anuntat, miercuri, ca mijlocasul francez Paul Pogba, care a ajuns la final de contract, va parasi clubul in aceasta vara, informeaza BBC, citat de news.ro.

Internationalul olandez Virgil van Dijk, fundasul central al echipei FC Liverpool, este apt de joc pentru finala Ligii Campionilor la fotbal, impotriva spaniolilor de la Real Madrid, a anuntat clubul englez, citat de agentia Reuters și Agerpres.