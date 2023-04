Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro va trebui sa depuna marturie in termen de zece zile in cazul revoltelor din 8 ianuarie, a ordonat un judecator al Curtii Supreme Federale, noteaza AFP, citat de Agerpres."Jair Messias Bolsonaro va trebui sa fie audiat de politia federala…

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence nu va face apel impotriva unei hotarari a judecatorului James Boasberg, care-l obliga sa depuna marturie in fata membrilor unui mare juriu cu privire la eforturile depuse de catre Donald Tump dupa alegerile prezidentiale din noiembrie 2020 si pana la luarea…

- Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro s-a prezentat miercuri la sediul politiei federale pentru a depune marturie in cadrul unei anchete privind bijuteriile si cadourile oferite in 2021 presedintelui de atunci si sotiei sale de catre regele Arabiei Saudite, potrivit AFP. Politia a inchis strada…

- Vladimir Putin ar putea fi „redus la tacere” de elita rusa inainte ca tribunalul de la Haga sa aiba șansa de a-l judeca pentru deportarea ilegala a copiilor din Ucraina in Rusia in timpul invaziei pe care a declanșat-o acum mai bine de un an, potrivit unui analist specializat in Rusia, scrie Newsweek.

- Un judecator american i-a ordonat fostului vicepresedinte Mike Pence sa depuna marturie despre conversatiile pe care le-a avut cu Donald Trump inainte de asaltul asupra Capitoliului, au raportat marti mai multe media, noteaza AFP, citat de Agerpres.Acest magistrat, James Boasberg, a decis ca Mike…

- Mobilizarea impotriva reformei pensiilor a ramas foarte puternica joi in Franta, cu o radicalizare a miscarii care s-a soldat cu o crestere a violentelor, intervenindu-se cu tunuri de apa si gaze lacrimogene in mai multe orase, relateaza AFP. Violentele, care au fost sporadice de la inceputul mobilizarii,…

- O inregistrare video publicata luni il arata pe fostul președinte de extrema dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, descriind evenimentele din 8 ianuarie ca fiind „incredibile”, „deplangand ce s-a intamplat”, intr-o discuție cu susținatorii sai din Florida, dupa ce a parasit Brazilia la sfarșitul anului.…

- Un cetațean rus a intrat ilegal in Norvegia și a fost reținut in apropiere de localitatea Skrøytnes, in valea Paskvidalen, in apropiere de granița cu Rusia, relateaza NRK, care citeaza poliția din comitatul Finnmark, potrivit Novaia Gazeta Europa.