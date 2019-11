Deputatul Eduardo Bolsonaro a declansat o noua controversa joi in Brazilia, evocand eventualitatea unui regim represiv precum dictatura militara (1964-1985) "daca stanga se radicalizeaza", dupa care a dat inapoi afirmand ca a fost prost inteles, relateaza AFP. Intr-un interviu acordat pe YouTube, parlamentarul de 35 de ani a spus ca daca protestele in curs in Chile se extind in Brazilia raspunsul ar putea fi reinstituirea Actului institutional nr. 5 (AI-5), prin care regimul militar a inchis Congresul in 1968 si a suspendat libertatile constitutionale. Fiul lui Bolsonaro a acuzat Cuba si Venezuela,…