Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de sanatate publica din Brazilia, ANVISA, a anuntat miercuri ca un voluntar intr-un test clinic al vaccinului pentru COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si de Universitatea Oxford a murit, dar a precizat ca testul va continua. Universitatea Oxford a confirmat planul de a continua testul, afirmand…

- Studiul clinic al vaccinului pentru noul coronavirus facut de AstraZeneca a fost suspendat pe 6 septembrie, dupa ce un voluntar din Marea Britanie a inregistrat o reactie adversa grava, considerata a fi o afectiune inflamatorie spinala rara, numita mielita transversa. Au avut loc evaluari…

- Inrolarea in studiul clinic global al vaccinului companiei britanice, care este dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford, a fost suspendata pe 6 septembrie, dupa ce un participant din Marea Britanie a inregistrat o reactie adversa grava, considerata a fi o afectiune inflamatorie spinala rara,…

- AstraZeneca a reluat in Marea Britanie testele clinice ale vaccinului sau impotriva COVID-19, aflat intr-un stadiu avansat de dezvoltare, dupa ce a primit unda verde de la autoritatile din domeniul sigurantei sanitare, a anuntat sambata compania farmaceutica, potrivit Reuters. Testele clinice ale vaccinului…

- "In cadrul testelor clinice mondiale randomizate ale vaccinului impotriva coronavirusului de la Universitatea Oxford, procesul nostru de evaluare normala a fost declansat si am facut voluntar o pauza in vaccinari pentru a permite o evaluare de securitate de catre un comitet independent", a declarat…

- AstraZeneca a declarat marți ca a intrerupt studiile globale, inclusiv studiile mari in stadiu tarziu, ale vaccinului sau experimental impotriva coronavirusului din cauza unei boli in mod inexplicabil la un participant la studiu, potrivit Reuters. Vaccinul, dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford,…

- Studiile clinice finale pentru un vaccin coronavirus, dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, au fost suspendate dupa ce un participant a avut o reactie adversa in Marea Britanie, scrie digi24.ro.