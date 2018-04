Un tribunal brazilian a respins miercuri un nou apel al fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, inchis de la 7 aprilie si a carui participare la alegerile prezidentiale pare tot mai putin probabila, relateaza AFP. Tribunalul de apel din Porto Alegre (sud) a anuntat intr-un mesaj pe Twitter ca a respins in unanimitate un recurs tehnic depus de Lula, care executa o pedeapsa de 12 ani si o luna de inchisoare la Curitiba, in sudul tarii, pentru coruptie si spalare de bani. Apelul examinat miercuri a fost al treilea inaintat de Lula in fata acestui tribunal si ultimul posibil in a doua instanta.…