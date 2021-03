Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida impotriva lui Jair Bolsonaro in alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters.



Judecatorul a luat aceasta decizie care are efectul unei bombe in Brazilia, argumentand ca tribunalul din Curitiba care l-a condamnat pe Luiz Inacio Lula da Silva in patru procese "nu era competent" pentru a judeca aceste dosare. Prin urmare, cazurile ar urma sa fie rejudecate de tribunale federale…