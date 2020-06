Stiri pe aceeasi tema

- Mario Frias, in varsta de 48 de ani, actor in telenovela pentru adolescenti "Malhacao" din anii '80, este a cincea persoana care ocupa acest post in cele 18 luni de cand Bolsonaro este presedinte. Regina Duarte a demisionat luna trecuta dupa tensiuni cu Bolsonaro, ea fiind numit initial pentru a reconcilia…

- Jair Bolsonaro a salutat zecile de persoane adunate in fata palatului prezidential din Brasilia, in timp ce oamenii ii scandau numele dat de ei, "Mito, Mito, Mito" (Mitul). Ferindu-se de aceasta data sa atinga mainile partizanilor sai, Jair Bolsonaro, inconjurat de garda de corp, a ridicat…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a participat duminica la un miting cu simpatizantii sai, sfidand inca o data normele sanitare si regulile de distantare sociala intr-un moment in care tara inregistreaza circa o jumatate de milion de cazuri de COVID-19, noteaza AFP. Seful statului,…

- Ministrul Justitiei si Securitatii publice din Brazilia, Sergio Moro, cel mai popular din guvern, si-a anuntat vineri demisia din cauza unor ''ingerinte politice'' ale presedintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro in probleme judiciare, relateaza AFP. Acest fost judecator…