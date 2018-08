Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o reuniune ministeriala de urgenta condusa de presedintele Michel Temer, duminica, la Brasilia, guvernul a hotarat sa trimita in regiune 120 de membri ai Fortei nationale.Decizia a fost luata in urma violentelor care au avut loc in localitatea de frontiera Pacaraima (nord), unde jefuirea…

- Guvernul brazilian a dispus trimiterea de trupe la granita cu Venezuela dupa ciocniri intre populatia locala si migranti, episoade care se inmultesc in regiune odata cu exodul venezuelenilor si...

- Guvernul brazilian a dispus duminica trimiterea de trupe la granita cu Venezuela dupa ciocniri intre populatia locala si migranti, episoade care se inmultesc in regiune odata cu exodul venezuelenilor si nicaraguanilor care isi parasesc tara in criza, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Dupa…

- Guvernul brazilian a dispus duminica trimiterea de trupe la granita cu Venezuela dupa ciocniri intre populatia locala si migranti, episoade care se inmultesc in regiune odata cu exodul venezuelenilor si nicaraguanilor care isi parasesc tara in criza, relateaza AFP. Dupa o reuniune ministeriala…

- Localnicii din orasul brazilian Pacaraima, de langa frontiera cu Venezuela, s-au revoltat sambata si au alungat sute de imigranti venezueleni, dupa ce un proprietar de restaurant a fost batut si injunghiat, au declarat agentiei Reuters martori oculari si oficiali guvernamentali din statul brazilian…

- O instanța din Brazilia a ordonat inchiderea frontierei cu Venezuela pana cand autoritațile braziliene vor reuși sa creeze condițiile necesare pentru primirea unui numar mare de imigranți, in contextul in care mii de venezueleni și-au parasit țara din cauza turbulențelor politice și economice.Autoritațile…

- Un magistrat brazilian a ordonat duminica inchiderea unui punct de trecere a frontierei cu Venezuela, pentru a opri migrantii, informeaza Reuters. Cu toate acestea, luni, sute de venezueleni au trecut in Brazilia, pe jos, deoarece decizia instantei nu urma sa fie pusa in aplicare decat dupa judecarea…

- Guvernul brazilian a ridicat vineri tonul in disputa cu transportatorii care paralizeaza tara de la inceputul saptamanii, mobilizand armata pentru a inlatura sutele de baraje din tara, relateaza AFP. Presedintele Michel Temer a anuntat dupa-amiaza, intr-o alocutiune televizata, pe un ton…