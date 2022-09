Stiri pe aceeasi tema

Dan Negru, realizator de emisiuni de divertisment la Kanal D, a reacționat, intr-o postare pe Facebook, la vestea decesului Reginei Elisabeta a II-a.

- Guvernul suedez a anuntat miercuri ca va acorda companiilor si gospodariilor aproximativ 60 de miliarde de coroane (5,8 miliarde de dolari), pentru a atenua povara cresterii pretului electricitatii, transmite Reuters. Pretul la energie a atins un nivel record dupa ce Rusia a invadat Ucraina, chiar daca…

- Oficialii chinezi planifica o posibila calatorie in Asia de Sud-Est pentru președintele Xi Jinping in luna noiembrie, in ceea ce ar putea sa devina prima deplasare externa a liderului chinez dupa aproape trei ani. Evenimentul ar putea sa cuprinda și o intalnire cu omologul sau american, Joe Biden, a…

- China si-a retras o promisiune de a nu trimite trupe sau personal administrativ in Taiwan dupa ce va lua insula inapoi, arata un document oficial publicat miercuri, citat de Reuters, care semnaleaza totodata decizia presedintelui Xi Jinping de a acorda mai putina autonomie decat a

- Pentagonul a infirmat marti afirmatiile Rusiei conform carora Moscova ar fi distrus sase sisteme de rachete HIMARS fabricate in SUA, de la inceputul conflictului din Ucraina, informeaza Reuters. Potrivit Interfax, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat marti ca Rusia a distrus sisteme…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, ca vizita in Taiwan a lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, care pare a fi iminenta, este o „provocare”, Moscova subliniind ca sustine pozitia Chinei. Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan este o „provocare” si are rolul de a exercita…

- Liderii austrieci au facut apel la unitate nationala in urma sinuciderii unui medic care a primit amenintari cu moartea din partea unor militanti anti-vaccin si adepti ai teoriei conspiratiei legate de pandemia de coronavirus, relateaza sambata Reuters.

- Președintele chinez Xi Jinping a vizitat saptamana aceasta Xinjiang, prima calatorie din ultimii opt ani in regiunea din nord-vestul țarii, unde Statele Unite au acuzat China de genocid impotriva minoritații uigure, in majoritate musulmane, scrie Reuters.