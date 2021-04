Brazilia trebuie sa reduca defrisarile ilegale cu un procent cuprins intre 15% si 20% in fiecare an pentru a elimina acest flagel pana in 2030, a declarat vineri vicepresedintele tarii, Hamilton Mourao, referindu-se la un obiectiv national fixat de presedintele Jair Bolsonaro si mentionat intr-o scrisoare adresata in aceasta saptamana presedintelui american Joe Biden, informeaza Reuters.



Jair Bolsonaro urmeaza sa participe la summit-ul american pentru clima, gazduit saptamana viitoare de Joe Biden in contextul presiunilor internationale ce vizeaza reducerea defrisarilor din Amazonia…