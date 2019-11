Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Sofia a anuntat, luni, expulzarea unui diplomat rus acuzat de activitati de spionaj impotriva Bulgariei, Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene, anunța MEDIAFAX.Citește și: Neașteptat! Decizia luata de Rareș Bogdan . Potrivit Ministerului bulgar de Externe, diplomatul…

- Aproximativ 90% din productia de creveti realizata la Maracaibo este destinata Europei si Asiei, cu aprobarea presedintelui Nicolas Maduro, care vrea sa majoreze exporturile de produse alimentare pentru a strange valuta necesara cu care sa stabilizeze o economie in criza. Pe langa creveti, Venezuela…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a chemat miercuri guvernul si opozitia din Venezuela sa reia dialogul pentru a incerca sa gaseasca o solutie a crizei politice, informeaza AFP. Initiate sub egida Norvegiei in mai, la Oslo, transferate apoi in Barbados, discutiile dintre opozitia grupata…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a ordonat aceste exercitii, care includ si desfasurarea de rachete, ca raspuns la ceea ce al a descris a fi planurile Columbiei de a ataca Venezuela. Bogota neaga ca ar avea astfel de intentii. 'Guvernul national nu se va isteriza', a spus Francisco Barbosa,…

- "Presedintele a spus-o si acesta este adevarul. Aceasta femeie este intr-adevar urata", a declarat Paulo Guedes, nume important in guvernul brazilian, dupa comentariile recente ale presedintelui Bolsonaro la adresa sotiei lui Emmanuel Macron, care au provocat indignare atat in Franta, cat si in Brazilia.Exista…

- Bolsonaro a estimat de asemenea ca Europa "nu are de dat lectii" Braziliei asupra mediului, in conditiile in care el este de o saptamana sub o puternica presiune internationala din cauza incendiilor care distrug ample regiuni ale celei mai mari paduri tropicale din lume.Bolsonaro a anuntat…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat miercuri ca reprezentanții mai multor state sud-americane vor avea o intalnire pentru a stabili o strategie comuna in vederea salvarii Padurii Amazoniene, potrivit Reuters, scrie Mediafax.De asemenea, Bolsonaro a acceptat ajutorul președintelui…

- Președintele Braziliei a afirmat ca guvernul nu dispune de resursele necesare pentru a lupta impotriva incendiilor din padurela amazoniana. Padurea amazoniana de pe teritoriul Braziliei se confrunta cu un numar record de incendii in acest an. 9.500 de incendii au fost observate in doar cateva zile.…