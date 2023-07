Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea paramilitara, care lupta impotriva armatei in Sudan, a preluat controlul asupra unui oraș din Darfurul de Sud, existand informații ca luptatorii RSF comit, in continuare, abuzuri impotriva drepturilor omului, anunța Rador.Din cauza confruntarilor dintre Forța de Sprijin Rapid (RSF) și armata,…

- Razboi in Ucraina, ziua 509. Doi baieți de 8 și 10 ani au fost grav raniți de o explozie, in timp ce se jucau intr-un sat din sudul regiunii Herson, potrivit lui Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiune.

- Echipele de urgenta din Coreea de Sud se straduiesc sa ajunga la mașinile blocate intr-un tunel inundat, dupa zile intregi de ploi abundente, anunța Rador.Nu este clar cați sunt blocati, dar se pare ca aproximativ 19 vehicule se afla in tunelul din Cheongju, provincia Chungcheong. CITESTE SI…

- Un grup de monitorizare a anuntat ca un numar de cel putin opt oameni au fost ucisi in nordul Siriei, informeaza Rador.Tragedia s-a produsu in urma a doua bombardamente separate. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 10 iulie - Rusia, bilanț negativ pe toata linia in Ucraina, iar Kremlinul…

- Destinația actuala a lui Evgheni Prigojin ramane necunoscuta, dupa ce a anunțat retragerea inainte de a ajunge in capitala. Negocierile cu Alexander Lukașenko au condus la acordul lui Vladimir Putin de renunțare la acuzațiile de tradare și permisiunea de refugiu in Belarus. Și mercenarii sai au primit…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul nu si-a modificat pregatirile nucleare, in ciuda declaratiilor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a sustinut ca Moscova a plasat arme nucleare in Belarus, scrie Rador."Vom continua sa monitorizam situatia cu…

- Cei 70 de locuitori ai micutului sat elvetian Briens, din cantonul estic Graubunden, au fost indrumati sa isi faca bagajele si sa plece pana vineri, informeaza Rador.Geologii spun ca aproximativ doua milioane metri cubi de roca de pe muntele din apropiere s-ar putea desprinde si prabusit peste localitate,…

- Grupul militar privat Wagner din Rusia a parut duminica sa renunțe la planurile de retragere din Bahmut, in estul Ucrainei, spunand ca Moscova le-a promis mai multe arme și sugerand ca ar putea continua asaltul asupra a ceea ce Rusia considera a fi un pas inainte spre alte orașe din regiunea Donbas,…