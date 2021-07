Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost internat de urgența, caci de 10 zile nu se putea opri din sughițat, astfel ca medicii au stabilit ca este vorba de sughițuri cronice. Cadrele medicale i-au administrat barbatulu un tratament care daca nu va da roade, vor fi nevoiți sa-l opereze.

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, ar putea fi operat de urgenta, dupa ce a fost internat in spital in urma unor sughituri cronice care dureaza de 10 zile. Bolsonaro, in varsta de 66 de ani, a fost transferat la un spital din Sao Paulo, unde i se vor face analize pentru ocluzie intestinala, informeaza…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro, 66 de ani, are crize persistente de sughit care dureaza de mai bine de zece zile și a fost internat miercuri in spital, pentru a afla care este cauza afecțiunii sale, a anunțat administrația prezidențiala intr-un comunicat, citata de Reuters . Potrivit sursei citate,…

- Dupa ce a negat existența pandemiei Covid-19, in final fiind și el infectat, președintele Jair Bolsonaro a primit și o amenda pentru ca nu a purtat masca și nu a respectat masurile de distanțare social. Daca suma pe care o are de platit Jair Bolsonaro, simbolul este foarte puternic intr-o țara lovita…

- Doar 24% din brazilieni cred ca administrația președintelui Jair Bolsonaro se descurca „bine” sau „foarte bine”, popularitatea acestuia scazând la cel mai redus nivel dupa o prabușire de 30% fața de luna martie, relateaza Reuters.Bolsonaro a fost amplu criticat…