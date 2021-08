Stiri pe aceeasi tema

- Justiția din Brazilia a condamnat-o la 31 de ani de inchisoare pe Francoise de Souza Oliveira, soția fostului ambasador al Greciei in Brazilia, Kyriakos Amiridis, a carui ramașițe arse au fost gasite intr-o mașina incendiata in Rio de Janeiro, in 2016, relateaza BBC . Ancheta a stabilit ca un ofițer…

- Brazilia a invins, luni, la Rio de Janeiro, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa statului Peru, calificandu-se in finala competitiei, potrivit news.ro. Golul a fost marcat de Lucas Paqueta, in minutul 35, din pasa lui Neymar. Citește și: IJ ar fi `lucrat pe SUB MANA` pentru ELIMINAREA…

- Brazilia a învins luni Peru, scor 1-0, la Rio de Janeiro, calificându-se astfel în finala Copa America. Lucas Paqueta, în minutul 35, din pasa lui Neymar, a marcat unicul gol al partidei. Brazilia va juca finala cu numarul 21 a competitiei sud-americane. Cvintupla…

- Brazilia gazduiește, in intervalul 13 iunie – 10 iulie, Copa America la fotbal -o competiție pe națiuni care se desfașoara in patru orașe: Rio de Janeiro, Goiania, Cuiaba și Brasilia. Dupa faza grupelor (A și B, ambele alcatuite din cate cinci echipe) sunt programate sferturile de finala, nivel la care…

- Rio de Janeiro, 12 iun /Agerpres/ - Copa America 2021, campionatul echipelor nationale de fotbal din America de Sud, va debuta duminica 13 iunie, in Brazilia, dupa ce nu s-a desfasurat anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus. Competitia a stat sub semnul incertitudinii si anul acesta, dupa ce…

- Reprezentativa tarii gazda Brazilia va infrunta selectionata Venezuelei in partida de deschidere a turneului Copa America, programata in capitala Brasilia, in timp ce finala se va disputa pe legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, a anuntat Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL),…