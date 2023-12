Anuntul a fost facut in timpul unei reuniuni a OPEC+ la care s-a discutat despre strategia productiei de petrol pentru 2024, pe fondul preturilor scazute, care sunt ponderate de redresarea fragila a cererii in China, riscurile geopolitice si incertitudinea privind livrarile din Iran si Venezuela, care sunt membre ale OPEC, sanctionate de SUA. In imaginile distribuite de la intalnire, Silveira a spus ca presedintele Lula da Silva a aprobat calitatea de membru al tarii sale, incepand cu anul viitor. ”As dori sa inchei cuvantul meu informandu-va ca onorabilul presedinte Lula a confirmat intrarea…