- Regiunea amazoniana braziliana inregistreaza in continuare un numar mare de incendii ilegale, la o luna dupa introducerea interdictiei privind arderea terenurilor, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. ''Cifrele arata ca strategia guvernului nu este eficienta pentru oprirea distrugerii padurii…

- Intr-o regiune din Spania autoritațiile au interzis fumatul in spațiile publice. Masura de prevenire a raspandirii virsului SARS-CoV-2 este valabila atunci cand nu exista suficienta distanța fizica intre persoane. Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a crescut din nou in Spania, de la 150 in luna…

- "In continuarea informatiilor comunicate in data de 27 iulie a.c. cu privire la testarea pozitiva a unor lucratori care isi desfasoara activitatea la o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Republica Federala Germania, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit informatiilor comunicate astazi,…

- Profesorul Alexandru Rafila estimeaza ca numarul real de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania este probabil de 10, chiar de 20 de ori mai mare decat cel indicat de statisticile oficiale. Cu alte cuvinte, persoanele asimptomatice reprezinta o proporție destul de insemnata in randul celor care…

- Defrisarea padurii amazoniene din Brazilia a fost mai accelerata decat au aratat informatiile furnizate initial in 2019, potrivit unor date guvernamentale revizuite, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Aglomeratia nu ne ajuta sa scapam de restrictii. Nici bilantul ultimelor zile, astfel ca starea de alerta se va prelungi, cel mai probabil, si dupa data de 15 iunie. Ce stim sigur este ca cinematografele, restaurantele si locurile de joaca vor ramane in continuare inchise si masca va fi accesoriu obligatoriu.…

- Autoritațile au comunicat, in urma cu puțin timp, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 26 mai, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 80 persoane se afla in carantina 1066 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 65 persoane depistate pozitiv cu Covid-19…

- Caldura extrema creeaza condițiile perfecte pentru incendii de padure, precum cele care au afectat Portugalia in ultimii ani. Vegetația uscata și neglijata inseamna astfel una dintre marile amenințari. Regiunea muntoasa Coimbra e in mod special vulnerabila