Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a inregistrat marti 34 918 cazuri noi de Covid-19, un numar record de contaminari intr-un interval de 24 de ore, insotite de 1.282 de decese in aceeasi zi, a raportat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP, citata de agenția romana Agerpres .

- Astazi, in Republica Moldova au fost inregistrate 406 cazuri noi de infecție cu noul coronavirus. Astfel numarul celor infectați in țara noastra ajunge 10 727‬ de cazuri de infectare. De mențioanat ca astazi au fost efectuate 1802 de teste, dintre care 1399 la nivel primar. Din numarul celor diagnosticați…

- Autoritatile ruse au raportat sambata peste 8.800 de noi cazuri de Covid-19 si aproximativ 200 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore din cauza bolii. In Rusia au fost depistate 8.855 de cazuri in ultimele 24 de ore, potrivit Reuters. Astfel, totalul infectarilor inregistrate este de 458.689.…

- CHIȘINAU, 1 iun - Sputnik. Alte 109 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate astazi. Totodata, zece persoane au murit din cauza COVID-19. Numarul persoanelor decedate de la inceputul pandemiei a ajuns la 305. Informația a fost prezentata de secretarul de stat la Ministerul…

- Un numar record de 106.000 de infectii cu coronavirus au fost inregistrate marti in lume, a transmis Organizatia Mondiala a Sanatatii, subliniind ca doua treimi dintre noile cazuri au fost inregistrate in doar patru tari. Potrivit statisticilor furnizate de OMS, cele patru tari sunt SUA, Rusia, Brazilia…

- Brazilia a depasit pentru prima data pragul de peste 1.000 de morti intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.179 de decese cauzate de coronavirus, numarul mortilor ajungand la 17.983. Anuntul a fost facut oficial de Ministerul Sanatatii, relateaza Agerpres.

- Brazilia a depasit pentru prima data pragul de peste 1.000 de morti intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.179 de decese cauzate de coronavirus, numarul mortilor ajungand la 17.983. Anuntul a fost facut oficial de Ministerul Sanatatii, relateaza Agerpress.

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in Brazilia a crescut cu 2.917 in ultimele 24 de ore, pana la 36.599, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, titreaza Agerpres. Brazilia are in prezent mai multe cazuri confirmate de noul coronavirus decat orice alta tara din America…