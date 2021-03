Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida împotriva lui Jair Bolsonaro în alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters,…

- ”COVAXIN a demonstrat o eficacitate clinica ridicata impotriva COVID-19, dar și o imunogenicitate semnificativa impotriva variantelor care se raspandesc rapid”, a afirmat intr-un comunicat CEO-ul Bharat Biotech, Krishna Ella.Analiza se bazeaza pe 43 de cazuri de Covid-19 in care pacienții au dezvoltat…

- Ungaria ar putea lua in considerare inasprirea unora dintre restrictiile impotriva pandemiei de coronavirus in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, potrivit Reuters.…

- O unitate anticoruptie a procuraturii braziliene cunoscuta sub denumirea „Spalatoria auto” a fost inchisa oficial saptamana aceasta. In ciuda popularitatii “Spalatoriei auto”, procurorul general al Braziliei, Augusto Aras, a decis in septembrie anul trecut sa prelungeasca mandatul unitatii numai pana…

- Rusia a inoculat un milion de persoane impotriva COVID-19 cu Sputnik V, conform unui anunt publicat pe contul de Twitter dedicat acestui vaccin rusesc, relateaza miercuri Reuters. Rusia, care se afla pe locul patru in lume in ceea ce priveste numarul de cazuri de COVID-19, a inceput vaccinarile la scara…

- Cea mai mare economie a Americii Latine este in faliment, anunța președintele: ”Nu pot face nimic. As vrea sa reduc impozitele, dar avem acest virus alimentat de presa” "Brazilia este in faliment. Nu pot face nimic", a declarat marti presedintele brazilian Jair Bolsonaro, atribuind…