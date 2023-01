Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a demis pe seful armatei, Julio Cesar de Arruda, la doua saptamani dupa atacurile impotriva unor centre de putere de la Brasilia, a anuntat sambata presa locala, transmit AFP si Reuters.

- Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a demis pe șeful armatei, Julio Cesar de Arruda, la doua saptamani dupa atacurile asupra unor centre de putere din Brasilia, au declarat sambata pentru AFP surse din cadrul forțelor armate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Judecatorul Curtii Supreme din Brazilia a anunțat ca Jair Bolsonaro este vizat de ancheta privind atacurile din 8 ianuarie asupra cladirilor guvernamentale din capitala Brasilia, a informat AFP, preluata de Agerpres. Concret, fostul presedinte de extrema-dreapta va fi chemat in ancheta, la solicitarea…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva s-a intors la Brasilia unde a vizitat cladirile devastate ale Palatului Prezidential si Curtii Supreme de catre partizani ai lui Jair Bolsonaro, care au invadat si vandalizat, de asemenea, sediul Congresului, potrivit imaginilor difuzate TV Globo,…

- Noul președinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, i-a descris pe protestatari drept "vandali fasciști" și a precizat ca aceștia vor fi pedepsiți cu intreaga forța a legii. "Credem ca a fost o lipsa de securitate și vreau sa va anunț ca toți cei care au facut acest lucru vor fi gasiți și pedepsiți.…

- Sute de sustinatori ai fostului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro au invadat duminica principalele institutii ale puterii din Brasilia, Congresul, Curtea Suprema si Palatul prezidential, provocand numeroase pagube, conform imaginilor care circula pe retelele sociale, relateaza AFP si Reuters,…

- O amenințare falsa cu bomba din Brazilia a a provocat tensiune in apropierea datei la care președintele nou ales Lula da Silva ia din nou fraiele. Poliția din capitala Braziliei, Brasilia, a declarat marți (27 decembrie) ca un rucsac gasit in apropierea locului in care statea președintele ales Luiz…

- Liderul de stanga brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a invins la limita pe președintele Jair Bolsonaro in turul doi al alegerilor, dar președintele in exercițiu de extrema dreapta nu și-a recunoscut infrangerea duminica seara, ceea ce a ridicat temeri ca ar putea contesta rezultatul, relateaza…