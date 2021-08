Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului brazilian Jair Bolsonaro a condus fara masca la un raliu de motociclete organizat duminica in capitala tarii Brasilia, pe fondul unor critici severe referitoare la modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, relateaza luni DPA si France 24. Sute de simpatizanti ai…

- Ciocniri violente au avut loc, luni, in fața Parlamentului din Tunisia, la o zi dupa ce președintele țarii, Kais Saied, l-a demis pe șeful guvernului și a suspendat activitatea legislativului pentru 30 de zile, transmite France 24.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri la Digi24 ca „stam bine” din punct de vedere al scaderii infecțiilor cu noul coronavirus, dar ca la toamna va reaparea gripa sezoniera pentru ca nu se va mai purta masca de protecție. „Vom avea o toamna linistita?”, a fost intrebat Raed Arafat.…

- Din 26 iunie, spaniolii nu vor mai fi obligați sa poarte maști de protecție in aer liber, potrivit unui anunț facut vineri de premierul, Pedro Sanchez, scrie News.ro , citand AFP. „Acest weekend va fi ultimul cu masca afara, pentru ca din 26 iunie nu vom mai purta masca in spatiile publice”, a anuntat…

- "Starea de alerta ramane. Vom avea o sedinta de guvern maine (vineri - N.R.) in care vom modifica in functie de deciziile pe care le-am luat astazi (joi - N.R.) impreuna. Foarte important, apar aceste relaxari, dar toti romanii trebuie sa inteleaga ca suntem inca in pandemie. Avem vaccin, trebuie sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, dupa sedinta de lucru cu premierul si cu mai multi ministri pe tema pandemiei, ca din 15 mai se elimina purtarea mastii in exterior, cu unele exceptii si se elimina restrictiile de circulatie de noapte, precum si restrictiile referitoare la programul magazinelor.…

- Șeful DSU Raed Arafat a spus marți ca la plaja cu siguranța nu va fi obligatorie masca și ca turiștii nu vor fi verificați daca sunt vaccinați sau au fost testați. Intrebat marți seara la Digi24 daca exista diferențe intre restricțiile impuse la evenimentele organizate in aer liber și cele…