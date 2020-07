Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat sambata ca a fost testat negativ pentru noul coronavirus, dupa ce a fost diagnosticat pozitiv pe 7 iulie. El a atribuit vindecarea sa tratamentului cu hidroxiclorochina, informeaza AFP, DPA si EFE.



Bolsonaro a facut anuntul pe contul sau de Twitter dupa ce a facut un nou test. "RT-PCR pentru SARS-CoV 2: negativ. O zi buna tuturor", a scris el sub o fotografie in care apare zambind si cu o cutie cu hidroxiclorochina in mana.

Foto: (c) Jair M. Bolsonaro/TWITTER

Presedintele in varsta de 65 de ani…