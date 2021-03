Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a facut cunoscut luni seara ca a decis sa numeasca al patrulea ministru al sanatatii de la inceputul pandemiei, in timp ce tara este puternic afectata de un nou val de COVID-19, noteaza AFP. Citește și: Nicușor Dan NU aloca bani pentru Catedrala Mantuirii…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a facut cunoscut luni seara ca a decis sa numeasca al patrulea ministru al sanatatii de la inceputul pandemiei, in timp ce tara este puternic afectata de un nou val de COVID-19, noteaza AFP preluat de agerpres. "Am decis sa-l numesc pe Marcelo Queiroga ministru…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a facut cunoscut luni seara ca a decis sa numeasca al patrulea ministru al sanatatii de la inceputul pandemiei, in timp ce tara este puternic afectata de un nou val de COVID-19, noteaza AFP. "Am decis sa-l numesc pe Marcelo Queiroga ministru al sanatatii", in…

- Peste 118 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si mai mult de 2,6 milioane de decese asociate au fost inregistrate in lume, in decurs de un an, de cand Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemie. Joi se implineste un an de cand OMS, dupa mai multe intruniri, a anuntat ca epidemia…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, le-a spus concetațenilor și alegatorilor lui sa „nu se mai planga de Covid”, in cadrul unor comentarii in care a criticat și masurile restrictive luate pentru a opri raspandirea virusului, totul in contextul in care Brazilia este una dintre cele mai afectate țari…

- Dupa ce Brazilia a stabilit noi recorduri negative in materie de decese cauzate de COVID-19 pentru doua zile la rand, presedintele Jair Bolsonaro le-a transmis, joi, brazilienilor sa nu se mai „smiorcaie” si sa treaca peste situatie.„Ce atata agitatie si smiorcaiala.

- Dupa ce Brazilia a stabilit noi recorduri negative in materie de decese cauzate de COVID-19 pentru doua zile la rand, presedintele Jair Bolsonaro le-a transmis, joi, brazilienilor sa nu se mai „smiorcaie” si sa treaca peste situatie.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut țarilor europene sa intensifice masurile anti-COVID, avertizand ca noua tulpina de coronavirus depistata in Marea Britanie, in decembrie 2020, s-a extins in tot mai multe state, scrie CNN.”Este o situație alarmanta”, a declarat directorul OMS pentru Europa,…