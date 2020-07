Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, care se afla in carantina de o saptamana, dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat ca va fi supus unui nou test marți. El spune ca este nerabdator sa isi reia activitatile normale, pentru ca in carantina este „oribil”, relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a anuntat, luni, ca prezinta unele simptome de infecție cu noul coronavirus, fiind supus unui test ale carui rezultate vor fi cunoscute marti, relateaza France Presse. Jair Bolsonaro, care este foarte sceptic in ce priveste pandemia de COVID-19, i-a declarat unui…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a "diluat" o lege care impunea purtarea mastii in spatiile publice pentru a stopa raspandirea noului coronavirus, potrivit Monitorului Oficial din aceasta tara din America Latina, citat sambata de dpa. Bolsonaro a aprobat legea privind purtarea de…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a atras din nou atentia asupra sa prin comentarii conform carora el nu poate face minuni pentru stavilirea pandemiei de coronavirus, in pofida faptului ca cel de-al doilea prenume al sau este un sinonim pentru Iisus Salvatorul, informeaza miercuri dpa.

- Pe langa faptul ca 3,6 milioane de persoane cu varsta peste 65 de ani nu incap in cele 350.000 de locuri de cazare din Romania, masura in sine era de o inepție, aș spune, ilustrativa pentru „hei rup-ismul” Guvernului PNL in gestionarea crizei. Adica nu au putut sa asigure carantina pentru cele cateva…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa doctorului Streinu-Cercel de la „Matei Bals”, fiind sublinat faptul ca masurile de relaxare vor fi comunicate de autoritati si ca statul nu va „impune masuri inumane”.

- Jair Bolsonaro, președintele extremist al Braziliei, este criticat dur dupa ce s-a alaturat protestatarilor care cer ca restricțiile de circulație instituite pentru limitarea raspandirii coronavirusului sa fie ridicate, relateaza BBC.

- Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta, astazi, astfel: 1321 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 445 de persoane se afla in carantina, 1561 de persoane au ieșit din carantina, iar alte 11917 au ieșit din izolare voluntara la domiciliu. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic…