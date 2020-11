Stiri pe aceeasi tema

- Politia braziliana a arestat marti o responsabila a unui supermarket din orasul Porto Allegro, considerand-o presupusa "coautoare" a crimei petrecute saptamana trecuta in parcarea magazinului, cand un barbat de culoare a fost omorat in bataie de doi paznici albi, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Mii de oameni au demonstrat vineri in orasele braziliene Porto Alegre, Brasilia, Sao Paulo si Rio de Janeiro dupa ce un barbat de culoare a fost ucis in bataie de doi agenti de paza albi ai unui supermarket din Porto Alegre, relateaza BBC, potrivit AGERPRES. Joao Alberto Silveira Freitas,…

- Moartea, joi seara, a unui barbat de culoare batut de agenti de paza albi intr-un supermarket al grupului Carrefour in Porto Alegre (sud) a declansat un val de indignare in Brazilia, care celebreaza vineri Ziua Constientizarii Negre (Black Awarness Day), informeaza AFP. Citește și: Economistul-șef…

- Caz tragic la Caușeni. Un adolescent a fost ucis in batai de doi barbați dupa ce ar fi servit alcool impreuna. Vazand ca minorul nu da semne de viața, suspecții l-au aruncat intr-o rapa. Poliția a fost alertata ieri de mama minorului, care le-a comunicat ca tanarul a plecat de acasa pe 2 noiembrie și…

- Anchetatorii sustin ca omul in varsta de 29 de ani ar fi omorat din bataie copilul de doar sapte luni. Acesta dormea in timp ce acuzatul ar fi cazut pe peste patul micutului si l-a rupt. In urma incidentului copilasul a inceput sa planga iar asta l-a scos din sarite pe om. Acesta a inceput sa il…

- Un barbat de 46 de ani din Alba a fost trimis in judecata deoarece și-ar fi omorat in bataie mama. Inculpatul a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv deoarece a fugit din țara in timp ce se afla sub control judiciar, anunța MEDIAFAX.Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Un barbat de culoare, care facea jogging intr-un cartier in care populația este predominant alba, s-a trezit incatușat și reținut. Poliția a spus ca se potrivește cu descrierea unui suspect intr-o spargere din apropiere, scrie CNN. Pe 27 august, ofițerii șerifului din Volusia erau in cautarea unui barbat…

- Doi tineri, de 16 și 19 ani, au batut cu pumnii și picioarele un barbat pana l-au omorat. Incidentul a avut loc in Blaj, in noaptea de sambata spre duminica, iar cei doi tineri au fost reținuți.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, procurorii au dispus punerea…