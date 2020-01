Stiri pe aceeasi tema

- Zona de sud-est a Braziliei a fost lovita de precipitatii masive iar in zona orasului Belo Horizonteau acestea au atins vineri 171,8 mm, cel mai inalt nivel consemnat intr-o perioada de 24 de ore in aceasta regiune de la debutul masuratorilor, in urma cu 110 ani, informeaza agentia Xinhua, citata…

- Sase persoane au decedat in noaptea de vineri spre sambata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploi torentiale in statul Espirito Santo, in sud-estul Braziliei, au anuntat pompierii, potrivit AFP, citata de Agerpres Potrivit unui prim bilant, au fost anuntate cinci decese,…

- Majoritatea incendiilor din estul Australiei a fost stinsa, sambata, in urma ploilor torentiale, insa focul continua sa faca ravagii in sud si sud-estul tarii, au anuntat autoritatile locale.

- Majoritatea incendiilor din estul Australiei a fost stinsa, sambata, in urma ploilor torentiale, insa focul continua sa faca ravagii in sud si sud-estul tarii, au anuntat autoritatile locale, potrivit news.ro.In statul New South Wales, au ramas 75 de focare de incendii active din 100 cate…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea 5,3 s-a produs joi in statul Oaxaca din sudul Mexicului, unde a provocat pagube materiale, potrivit autoritatilor locale, citate de AFP. Epicentrul seismului a fost localizat la sud de orasul Ixtepec, a raportat Serviciul national de seismologie. Potrivit…

- Cutremurul s-a produs la 50 de kilometri (31 de mile) si a fost de suprafata, iar epicentrul sau a fost localizat in apele din provincia sudica a Davao Oriental, a declarat, pe Twitter, Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie.Institutul a mai precizat ca s-ar putea sa se produca…

- Șoferul a avut o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale. „La data de 22 decembrie a.c., în jurul orei 01.05, politistii Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 29 de ani, din municipiul Turda, judetul Cluj,…

- Viiturile au facut cel putin 48 de morti si au afectat peste 144.000 de persoane in Kenya, distrugand infrastructura-cheie si mijloacele de trai in aceasta tara est-africana, a informat joi Organizatia Natiunilor Unite (ONU), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Pe baza datelor oferite de Crucea Rosie…