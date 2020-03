Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de autovehicule au fost implicate intr-un accident urias in apropiere de Montreal, in urma carambolului, doi oameni au murit si aproape 70 au fost raniti. Cauza accidentuui a fost vizibilitatea redusa la zero, scrie presa canadiana, arata Mediafax.Accidentul a avut loc in apropiere…

- Precipitatiile diluviene care au facut 45 de morti si au provocat pagube materiale uriase in sud-estul Braziliei sunt o consecinta a unui fenomen climatic destul de rar: intalnirea dintre un front ploios cu un sistem de presiune joasa deasupra Oceanului Atlantic, informeaza AFP marti. …

- O furtuna violenta care s-a abatut incepand de joi asupra statului Minas Gerais din sud-estul Braziliei a adus cu sine cantitati record de precipitatii in anumite zone, provocand inundatii si alunecari de teren, care au facut cel putin 30 de victime si 17 disparuti, informeaza AFP. Apararea Civila a…

- Cantitatile de precipitatii sub forma de ploaie care au cazut in zona orasului Belo Horizonte din sud-estul Braziliei au atins vineri 171,8 mm, cel mai inalt nivel consemnat intr-o perioada de 24 de ore in aceasta regiune de la debutul masuratorilor, in urma cu 110 ani, informeaza agentia Xinhua. Precipitatiile…

- Prapad pe autostrazile din Germania, din cauza ceții. Cel puțin doi oameni au murit și alți sase au fost raniți pe autostrada germana A1 dupa ce 12 mașini s-au ciocnit in lanț, informeaza Digi24.ro.Potrivit unor martori, unii dintre cei implicați in accident ar fi romani.

- O masina s a rasturnat la iesirea de pe Autostrada Vestului, in apropiere de Pischia, judetul Timis, scrie digi24.ro.Accidentul s a produs sambata, la iesirea de pe Autostrada Vestului, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Timis, un autoturism s a rasturnat pe DJ 691, in apropiere de Pischia."Din primele…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, in aceasta dimineata, la ora 07:35, la un accident rutier produs pe autostrada A1, la ieșirea spre Giarmata. The post Accident teribil in apropiere de Timisoara. Sunt cel putin 5 victime incarcerate appeared first on Renasterea banateana .