Brazilia pierde lupta împotriva COVID-19: a înregistrat peste 1000 de decese pe zi în ultimele două săptămâni Cifra deceselor asociate COVID-19 a depasit 1.000 in ultimele 24 de ore in Brazilia, cu 1.043 de morti, astfel incat numarul total al deceselor a ajuns, potrivit Ministerului Sanatatii, la 238.532, relateaza duminica EFE, potrivit AGERPRES. Potrivit datelor oficiale, media deceselor din ultimele doua saptamani a fost de peste o mie, fapt ce arata ca pandemia nu poate fi controlata in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, alaturi de SUA si de India. Potrivit Ministerului Sanatatii, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat si 44.299 de contagieri, ridicand numarul total… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

