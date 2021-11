Brazilia: Peste 20 de morți într-o operațiune a poliției împotriva crimei organizate Peste 20 de persoane banuite ca fac parte dintr-o banda specializata in spargeri de banci au fost ucise duminica intr-o operatiune a politiei braziliene in statul Minas Gerais din sud-estul tarii, transmite AFP citand o sursa a politiei. Operatiunea, organizata in comun cu politia militara, a constat in descinderi la doua ferme din comuna Varginha unde “membri ai unei organizatii criminale specializate in spargeri de banci si bancomate” pregateau atacuri asupra mai multor agentii bancare din zona. Una dintre interventii s-a soldat cu 18 morti in urma schimburilor de focuri, iar asaltul asupra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

