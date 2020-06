Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a amenintat vineri sa retraga Brazilia din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dupa exemplul omologului sau american Donald Trump, in semn de protest fata de "partipriurile ideologice" ale acestei institutii internationale, informeaza AFP si Reuters.

- Un tratament cu hidroxiclorochina urmat timp de 19 ani nu a impiedicat-o pe o femeie din SUA sa se infecteze cu noul coronavirus, scrie CBS. Donald Trump a anunțat zilele trecute ca ia medicamentul in mod preventiv, iar omologul sau din Brazilia, Jair Bolsonaro, a cerut folosirea lui la scara larga…

- Brazilia a depasit marti Germania la numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus. In acest timp presedintele Jair Bolsonaro doreste redeschiderea salilor de sport si a saloanelor de infrumusetare, chiar daca tara sa devine un nou punct important al pandemiei, potrivit Reuters . Brazilia a confirmat…

- Agentia antidoping din Rusia (RUSADA) a anuntat miercuri ca va relua progresiv testele antidoping spre sfarsitul lunii mai, dupa ce a existat o pauza din cauza restrictiilor impuse de guvern pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Directorul general al…

- Decesele provocate de epidemia COVID-19 in Italia au crescut sambata cu 474, fata de 269 cu o zi inainte, a anuntat Agentia pentru Protectia Civila, acesta fiind cel mai mare numar de victime incepand cu 21 aprilie, informeaza Reuters.

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in Brazilia a crescut cu 2.917 in ultimele 24 de ore, pana la 36.599, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, conform agerpres.ro, asta in timp ce presedintele Jair Bolsonaro ignora masurile de izolare sociala recomandate de oficialii…

- &J s-a angajat de asemenea sa investeasca peste 1 miliard de dolari, impreuna cu Agenția americana Biomedicala de Cercetare și Dezvoltare Avansata (BARDA), pentru co-finanțarea cercetarilor in vederea producerii unui vaccin, extinzand o colaborare anterioara, anunta agentia Reuters. Eforturi…