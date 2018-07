O curte de apel braziliana a ordonat duminica eliberarea fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in detentie de la inceputul lui aprilie pentru coruptie si care ar putea iesi din inchisoare in urmatoarele ore, relateaza AFP. Decizia judiciara prevede ca eliberarea trebuie sa aiba loc ''in regim de urgenta, in data de astazi, prezentand acest ordin autoritatii politiei, aflata la sediul Politiei Federale din Curitiba'', unde Lula da Silva se afla in detentie. Aceasta decizie a fost luata de unul dintre judecatorii de la TRF4 din Porto Alegre, curtea de apel care a majorat…