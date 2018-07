Stiri pe aceeasi tema

- Canicula care afecteaza de peste o saptamana estul Canadei a facut cel putin 54 de morti in provincia Quebec, au anuntat vineri autoritatile locale, transmite AFP. In total, 28 de decese cauzate de "valul sufocant de caldura" s-au inregistrat in zona orasului Montreal, au precizat autoritatile…

- Fiul președintelui Siriei, Bashar Al-Assad, se afla la Cluj-Napoca, unde participa la Olimpiada Internaționala de MAtematica, ce are loc în aceasta perioada.Hafez Al-Assad are 16 ani și nu este la prima participare la acest tip de competiție, el participând și la ediția de…

- Modificari importante la cardurile de sanatate. Peste 14 milioane de carduri de sanatate ar urma sa expire in perioada urmatoare, potrivit estimarilor de la Ministerul Sanatații. Autoritațile au decis sa prelungeasca perioada de valabilitate pentru cardurile de sanatate de la cinci la șapte ani, potrivit…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana vineri, a ajuns la 13.563, fiind inregistrate 55 de decese din cauza acestei boli, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Cel de al 55…

- O sursa din Ministerul Sanatatii a declarat ca va furniza informatii oficiale despre eventualele cazuri, in timp real. Noua epidemie de Ebola survine la mai putin de un an de zile de la ultima epidemie de acest fel, in urma careia opt persoane au fost infectate si patru au murit, potrivit…

- Virusurile gripale au suferit modificari in ultimii ani, astfel ca daca in trecut gripa era o boala specifica sezonului rece, acum sunt imbolnaviri și la temperaturi de vara. Numarul deceselor este, in 2017-2018, este cu 100 mai mare decat in anul anterior. Extinderea gripei in sezonul cald este una…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), peste 4.570 de pompieri au fost pregatiti sa intervina in minivacanta de 1 mai.Astfel, in perioada 27 aprilie – 1 mai, la nivel national s-au inregistrat 4.511 situatii de urgenta, cu 2 la suta mai multe decat in aceeasi…

- In cadrul unei conferințe de presa derulate miercuri, 25 aprilie, de catre ISU Cluj, au fost prezentate activitațile operative și cele ale personalului specializat pe linia procesului de avizare – autorizare și control privind apararea impotriva incendiilor aferente primului trimestru al anului curent.…