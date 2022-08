Stiri pe aceeasi tema

- Turneul final al ​Cupei Mondiale din Qatar va incepe cu o zi mai devreme decat era programat, daca biroul de conducere al FIFA va fi de acord cu un plan care prevede ca ceremonia de deschidere și primul meci al țarii gazda sa aiba loc duminica, 20 noiembrie, informeaza Reuters, care citeaza o sursa…

- Meciul de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal din 2022, din Qatar, va fi devansat cu o zi si va avea loc pe 20 noiembrie, au declarat, miercuri, surse apropiate turneului final, citate de AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Lea Schuller, atacantul nationalei de fotbal feminin a Germaniei, autoare a unui gol in meciul de vineri cu Danemarca (4-0) de la EURO 2022, a fost testata pozitiv la Covid-19, a anuntat luni federatia sa, dupa ce mai multe alte cazuri au fost inregistrate in randul echipelor participante la turneul…

- Internationalul argentinian Angel Di Maria , liber de contract dupa ce a parasit PSG, a semnat un contract valabil un sezon cu Juventus Torino. De menționat faptul ca atacantul de 34 de ani are si cetatenie italiana. El a mai evoluat in Argentina (Rosario), Portugalia (Benfica), Spania (Real Madrid),…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a declarat increzatoare, marti, in masurile care vor fi luate in Qatar pentru a gestiona cu succes riscurile legate de Covid-19 pe durata Cupei Mondiale de fotbal din 2022, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Conform lui Michael Ryan, directorul executiv al OMS…

- Qatar interzice sigla Cupei Mondiale pe placuțele de inmatriculare ale mașinilor. 50 de placuțe de inmatriculare cu sigla Cupei Mondiale 2022 au fost scoase la licitație la sfarșitul lunii mai. Cei care doreau sa aiba pe numerele mașinii logo-ul Cupei Mondiale din 2022 trebuiau sa plateasca foarte scump.…

- Reprezentativa Australiei s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar 2022 grație „portarului dansator” Andrew Redmayne care a aparat penaltiul decisiv al unui jucator din Peru.​

- In aceasta seara, incepand cu ora 21:45, Scoția va juca pe teren propriu cu Ucraina, in semifinalele barajului pentru Cupa Mondiala din Qatar. Partida din Glasgow va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 2 și Prima Sport 2. Invingatoarea meciului din aceasta seara va juca cu Țara Galilor…