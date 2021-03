Brazilia, nou record de morți cauzate de coronavirus în 24 de ore Brazilia a anuntat vineri un nou record de morti cauzate de coronavirus in 24 de ore, cu 3.650 de decese, la doar trei zile dupa ce a trecut pragul de 3.000 de persoane ucise de o pandemie scapata de sub control, noteaza AFP. In total, 307.112 persoane au murit de COVID-19 de la inceputul crizei sanitare in urma cu un an, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sanatatii. Cresterea semnificativa a mortalitatii observata incepand cu ultima saptamana a lui februarie in Brazilia se explica prin nerespectarea gesturilor de bariera si masurilor sanitare, precum si prin raspandirea rapida a mutatiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

