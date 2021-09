Ministrul brazilian al sanatatii Marcelo Queiroga a fost testat pozitiv la COVID-19 in timpul deplasarii oficiale impreuna cu presedintele Jair Bolsonaro la Adunarea Generala a ONU de la New York, relateaza miercuri dpa.



El va ramane in carantina in SUA, a postat Queiroga pe Twitter marti seara.



Comunico a todos que hoje testei positivo para #Covid19. Ficarei em quarentena nos #EUA, seguindo todos os protocolos de seguranca sanitaria. Enquanto isso, o @minsaude seguira firme nas acoes de enfrentamento a pandemia no Brasil. Vamos vencer esse ????! ????????????????…