- Popularitatea presedintelui Jair Bolsonaro a atins cel mai scazut nivel din cei aproape trei ani de mandat, ajungand la 22%, potrivit rezultatelor unui sondaj al institutului Datafolha, date publicitatii joi, transmite AFP. Astfel, doar 22% din cei chestionati considera activitatea presedintelui de…

- Brazilienii au ieșit in strada in mai multe orașe ale țarii, sambata, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, a carui popularitate s-a prabușit dramatic in ultimele saptamani ca urmare a unor scandaluri de corupție și dupa gestionarea dezastruoasa a pandemiei…

- Zeci de mii de brazilieni au iesit sambata in strada, cerand destituirea presedintelui Jair Bolsonaro pentru gestionarea crizei sanitare, in contextul in care bilantul pandemiei depaseste jumatate de milion de morti, potrivit corespondentilor agentiei France Presse, citați de Agerpres. Manifestantii…

- Starea presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, internat de miercuri la Sao Paulo pentru ocluzie intestinala, s-a ameliorat, dar data externarii sale ramane neprecizata, a indicat vineri spitalul unde este sub tratament, noteaza AFP. Sanatatea presedintelui de 66 de ani "continua sa evolueze in mod satisfacator.…