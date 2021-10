Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte republican Donald Trump și-a anunțat deja o noua candidatura la Casa Alba, dupa ce a pierdut alegerile din toamna in favorarea candidatului democrat, Joe Biden. Trump are 74 de ani...

- Seful statului brazilian Jair Bolsonaro a condus fara masca la un raliu de motociclete organizat duminica in capitala tarii Brasilia, pe fondul unor critici severe referitoare la modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, relateaza luni DPA si France 24. Sute de simpatizanti ai sai…

- Un judecator al Curții Supreme a Braziliei a dispus miercuri deschiderea unei anchete împotriva președintelui Jair Bolsonaro pentru raspândirea de informații false, dupa atacurile sale constante și nedovedite asupra sistemului electoral, potrivit AFP.Judecatorul Alexandre de Moraes…

- Brazilienii au ieșit in strada in mai multe orașe ale țarii, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, a carui popularitate s-a prabușit dramatic in ultimele saptamani ca urmare a unor scandaluri de corupție și dupa gestionarea dezastruoasa a pandemiei de Covid care…

- Zeci de mii de brazilieni au iesit sambata in strada, cerand destituirea presedintelui Jair Bolsonaro pentru gestionarea crizei sanitare, in contextul in care bilantul pandemiei depaseste jumatate de milion de morti, potrivit corespondentilor agentiei France Presse, citați de Agerpres. Manifestantii…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a intensificat în ultimele saptamâni atacurile împotriva sistemului de vot electronic în vigoare din 1996, punând la îndoiala organizarea alegerilor prezidențiale din 2022 și deschizând calea pentru contestarea votului în…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a intretinut vineri indoiala cu privire la organizarea alegerilor prezidentiale in 2022, in cursul carora spera sa fie reales, afirmand ca ele nu vor avea loc daca nu va fi autorizat votul cu buletine hartie, relateaza AFP. Afirmatia a starnit imediat un val critici…