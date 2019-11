Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost pus vineri in libertate, aclamat la iesirea sa din inchisoare la Curitiba (sud) de o multime de militanti de stanga carora le-a promis "ca va continua sa lupte" pentru poporul brazilian, relateaza AFP. Luiz Inacio Lula da Silva a fost eliberat…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in detentie de peste un an si jumatate pentru coruptie, ar putea iesi in curand din inchisoare in urma unei decizii a Curtii Supreme, scrie agerpres.ro.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in detentie de peste un an si jumatate pentru coruptie, ar putea iesi in curand din inchisoare in urma unei decizii a Curtii Supreme, transmite AFP. Magistratii acesteia au declarat joi seara ca neconstitutionala prevederea conform careia…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in detentie de peste un an si jumatate pentru coruptie, ar putea iesi in curand din inchisoare in urma unei decizii a Curtii Supreme, transmite AFP, potrivit Agerpres.Magistratii acesteia au declarat joi seara ca neconstitutionala…

- In trecut, presedintii argentinieni au facut din Brazilia vecina destinatia primei lor calatorii post-electorale. Relatiile dintre Argentina si Brazilia au devenit tensionate dupa alegerile din 27 octombrie, in timp ce presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat saptamana trecuta ca nu va participa…

- Donald Trump a fost criticat și acuzat ca a ironizat-o, marti, pe Twitter, pe Greta Thunberg, adolescenta suedeza de 16 ani, care a ținut un discurs inflacarat in fața liderilor lumii, la summitul ONU pentru clima. "Pare o tanara foarte fericita care priveste spre un viitor luminos si minunat. Cat de…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa sustina un discurs in fata trupelor americane stationate in Polonia, in timpul vizitei pe care o va efectua in aceasta tara, a declarat miercuri ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, transmite agentia DPA, potrivit Agerpres.Oficialul…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa sustina un discurs in fata trupelor americane stationate in Polonia, in timpul vizitei pe care o va efectua in aceasta tara, a declarat miercuri ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, transmite agentia DPA. Oficialul polonez a mentionat…