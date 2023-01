Stiri pe aceeasi tema

Curtea Suprema a Braziliei l-a destituit duminica noaptea pe guvernatorul din Brasilia pentru 90 de zile din cauza unor deficiențe in securitatea din capitala, dupa ce mii de susținatori ai fostului președinte de extrema-dreapta Jair Bolsonaro au ravașit cladiri guvernamentale, relateaza Reuters,

Cel putin 400 de oameni au fost arestati dupa ce sustinatori ai lui Jair Bolsonaro au luat cu asalt principalele cladiri guvernamentale ale Braziliei, a anuntat guvernatorul Ibaneis Rocha, potrivit cnn.com,citat de news.ro.

Sute de partizani ai fostului presedinte brazilian de extrema dreapta Jair Bolsonaro au invadat duminica Congresul, Palatul Prezidential si Curtea Suprema la Brasilia, la o saptamana dupa investirea presedintelui de stanga Luiz Inacio Lula da Silva a carui alegere o resping, relateaza AFP, citat

Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro, ai carui partizani au jefuit duminica Congresul, Palatul Prezidential si Curtea Suprema, a estimat pe Twitter ca "distrugerile si invadarea cladirilor publice (...) sunt impotriva regulii "care guverneaza "manifestatiile pasnice", transmite AFP, citat de

Sustinatori ai fostului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro au luat cu asalt, duminica, Congresul, Curtea Suprema si Palatul prezidential din Brazilia. Liderii mai multor tari au condamnat incidentele, potrivit Reuters, care prezinta reactiile oficialilor, potrivit news.ro.

Sapte persoane au fost arestate la domiciliu, iar fata de trei a fost dispusa masura controlului judiciar in dosarul in care se ancheteaza inselarea mai multor pacienti in legatura cu starea lor reala de sanatate, pentru a-i determina sa achizitioneze aparatura medicala la preturi supraevaluate,

Norvegia, care si-a suspendat ajutorul financiar impotriva defrisarilor din Amazonia, in Brazilia, sub presedintia lui Jair Bolsonaro, va reincepe colaborarea cu Brasilia dupa victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva in alegeri, a declarat luni pentru AFP ministrul norvegian al Mediului.

Secțiile de votare s-au inchis duminica, in turul doi al alegerilor prezidențiale din Brazilia, in care se infrunta fostul lider de stanga Luiz Inacio Lula da Silva și actualul președinte de dreapta Jair Bolsonaro. Dupa primul tur caștigat de Lula, actualul președinte in exercițiu a erodat ușor avansul