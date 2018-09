Stiri pe aceeasi tema

- Principalul candidat in alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost ranit in urma unui atac cu cutit, in timpul unei manifestatii electorale desfasurate in orasul Juiz de Fora, a relatat joi presa locala, citata de site-ul agentiei Dpa.

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, sambata, inaintea ședinței CExN al partidului, ca nu este exclus ca liderul ALDE sa fie candidatul comun al coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, despre care a spus ca ”e un om cu viziune, un om echilibrat și ar fi extrem de bun”, scrie Mediafax.”In…

- Deputatul Adrian Oros, vicepresedinte al PNL, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca dupa alegerile europarlamentare s-a putea realiza o coalitie a partidelor din opozitie in vederea alegerilor prezidentiale.Citește și Dosare PENALE dupa ce trei barbați au furat carne de porc dintr-o…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva conduce in sondajele de opinie pentru alegerile din octombrie, in pofida faptului ca se afla la inchisoare, unde ispaseste o pedeapsa pentru coruptie, informeaza marti dpa preluata de Agerpres. Astfel, Lula se bucura de 37 la suta sustinere…

- Partidul muncitorilor (PT) a anuntat ca a depus oficial miercuri la Tribunalul superior electoral candidatura liderului sau istoric Luiz Inacio Lula da Silva, in prezent incarcerat, la alegerile prezidentiale braziliene din octombrie, relateaza AFP si DPA, potrivit Agerpres. "Este oficial!…

- Președintele PSD a anunțat, duminica seara, ca PSD și ALDE ar putea avea un candidat unic la alegerile prezidențiale, candidat care ar putea fi de la PSD sau de la ALDE, Liviu Dragnea precizand ca analiza a inceput deja, separat, in cadrul celor doua formațiuni."Candidatul (la alegerile prezidențiale…

- "Candidatul la alegerile prezidentiale va fi desemnat dupa o analiza foarte serioasa, nu pe orgolii, ci pe ratiune. Este deschisa posibilitatea de candidat unic si o sa o pitrocim foarte bine, o sa o gandim f bine, sa vedem care e varianta cu cele mai mari sanse de reusita. Am vorbit cu domnul Tariceanu…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019 la scurt timp dupa ce presedintele Romaniei Klaus Iohannis a confirmat ca isi doreste si al doilea mandat. Plesoianu a publicat si un colaj foto inspirat din serialul „Game of Thrones“, in care el este Jon Snow,…