Italia - Atentionare de calatorie

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in urma exploziei petrecute la data de 6 august 2018, la Bologna, circulatia pe autostrada A14 este intrerupta in zona afectata de accident. O echipa consulara din cadrul Consulatului General al Romaniei la Bologna… [citeste mai departe]