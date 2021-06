Raurile din jurul metropolei braziliene Manaus, capitala statului federal Amazonas, au atins niveluri record si au provocat inundatii severe in urma unor ploi torentiale, informeaza DPA. Rio Negro, care se varsa in Amazon, langa Manaus, a inregistrat cel mai ridicat nivel al sau din 1902, ajungand la cota de 29,98 metri, a relatat marti site-ul de stiri G1. Raul ajunsese la cota de 29,97 metri in urma unor inundatii majore in 2012. Nivelul desemnat drept "inundatii grave" este cel aferent cotei de 29 de metri, iar specialistii se asteapta ca nivelul apelor sa depaseasca de aceasta data cota de…