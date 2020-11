Brazilia: Înfrângere usturătoare pentru Jair Bolsonaro la alegerile locale de duminică Președintele brazilian Jair Bolsonaro a suferit o înfrângere usturatoare duminica dupa ce candidații susținuți de acesta la alegerile locale au obținut scoruri dezastruoase, scrie The Guardian.



Alegerile locale de duminica au reprezentat prima oportunitate a președintelui brazilian de a-și testa popularitatea dupa izbucnirea pandemiei de COVID-19, rezultatele aducând înfrângeri dureroare pentru candidații susținuți de Bolsonaro în mai multe orașe-cheie.



&"Valul de extrema dreapta care l-a facut pe Bolsonaro președinte s-a transformat într-un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, care înca nu a recunoscut victoria rivalului sau Joe Biden, a declarat vineri ca are în vedere participarea la mitingul organizat de susținatorii sai sâmbata la Washington pentru a-i arata sprijinul, potrivit AFP."Este încurajator sa vad…

- China s-a alaturat tarilor ai caror lideri l-au felicitat pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru victoria la alegeri. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a afirmat ca Beijingul respecta alegerea poporului american. Deocamdata presedintele chinez, Xi Jinping nu l-a…

- CHIȘINAU, 9 nov - Sputnik. Rusia considera corect sa aștepte rezumatul oficial al alegerilor prezidențiale din Statele Unite in ceea ce privește felicitarea caștigatorului in alegeri. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, informeaza RIA…

- CHIȘINAU, 9 nov - Sputnik. Rusia considera corect sa aștepte rezumatul oficial al alegerilor prezidențiale din Statele Unite in ceea ce privește felicitarea caștigatorului in alegeri. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, informeaza RIA…

- Președintele american in exercițiu, Donald Trump, a fost sambata la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul șef al statului continua, relateaza CNN . Este cea de-a 410-a zi petrecuta de Trump la una dintre proprietațile sale, de la preluarea…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…

- Reteaua de social media Twitter si-a avertizat miercuri utilizatorii cu privire la mesajul postat pe platforma de presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba si-a acuzat rivalii democrati ca incearca sa fure alegerile, al caror rezultat este in continuare…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti pentru prima oara ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, unde il va infrunta pe contracandidatul sau democrat Joe Biden, ''va fi strans'', iar de aceea este nevoie ''de fiecare vot in parte'', transmite EFE. ''Avem nevoie de fiecare…