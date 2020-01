Numarul incendiilor de padure din Padurea Amazoniana din Brazilia a crescut cu 30 de procente in 2019 fata de anul precedent, a anuntat miercuri Institutul National pentru Cercetare Spatiala (INPE), citat de AFP. In Pantanal, cea mai mare zona umeda de pe planeta si totodata un sanctuar al biodiversitatii, cresterea numarului de incendii a fost cea mai semnificativa - de sase ori mai multe incendii intr-un an. In total, 89.178 de focare au fost detectate in Padurea Amazoniana din Brazilia in 2019, fata de 68.345 in 2018, potrivit datelor INPE. Spre exemplu, doar in luna august au fost inregistrate…