- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost pus vineri in libertate, aclamat la iesirea sa din inchisoare la Curitiba (sud) de o multime de militanti de stanga carora le-a promis "ca va continua sa lupte" pentru poporul brazilian, relateaza AFP, citata de AGERPRES. Luiz Inacio Lula…

