- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Turcia a emis duminica decrete prezidentiale care reorganizeaza cele mai importante institutii politice, militare si administrative ca parte a trecerii la un sistem prezidential executiv mult mai puternic, consfintit prin vot la un scrutin care a avut loc luna trecuta, relateaza Reuters, conform…

- O curte de apel din Brazilia a decis duminica, spre surprinderea generala, eliberarea fostului președinte Luiz Inacio Lula de Silva, aflat in inchisoarea de la inceputul lunii aprilie pentru corupție, relateaza AFP. Acesta poate parasi inchisoarea in urmatoarele ore.

- Sondajele la iesirea de la vot il indicau luni drept castigator al alegerilor prezidentiale din Mexic pe candidatul de stanga Andres Manuel Luis Obrador, informeaza Reuters si DPA. Estimarile firmei de specialitate Parametria il crediteaza pe liderul opozitiei cu 53-57% din voturi, iar Consulta Mitofsky,…

- Numarul turcilor care au votat in strainatate in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare din 24 iunie din Turcia a atins un nivel record de 1,49 milioane, a anuntat miercuri seful Consiliului Electoral Suprem, Sadi Guven, citat de agentia Reuters. Alegerile au loc in Turcia duminica…

- Fostul presedinte al Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva a furnizat din celula sa de inchisoare o analiza a meciului Selecao cu Elvetia (1-1), disputat duminica in grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, relateaza DPA. Lula, care ispaseste incepand din aprilie o sentinta de 12 ani de inchisoare…

- Armata turca a anuntat ca 26 de militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) au fost ucisi in lovituri aeriene lansate la 12 iunie in regiunea muntoasa Qandil din nordul Irakului, relateaza Anadolu, citata de Reuters, informeaza Agerpres.PKK, care a dus timp de decenii o miscare…

- Miliardarul american Tim Draper a reușit sa atraga atenția asupra sa in ultima perioada cu propunerea de a diviza statul american California in trei parți. Draper spune că are încredere că toți alegătorii dezamăgiți de guvernul lor vor îmbrățișa…