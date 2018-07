Stiri pe aceeasi tema

- Eike Batista, care a fost candva cel mai bogat om din Brazilia și in top 10 cei mai bogați din lume, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru ca l-a mituit pe fostul guvernator al al statului Rio de Janeiro, scrie Reuters.

- Luiz Inacio Lula da Silva (72 de ani), fost presedinte al Braziliei, in prezent aflat in inchisoare, va comenta meciurile de la Campionatul Mondial din Rusia pentru postul TVT, scrie AFP. Anuntul a fost facut chiar de prezentatorul emisiunii de la televiziunea braziliana, Jose Trajano, fost director…

- Parchetul brazilian i-a inculpat pentru coruptie si spalare de bani pe fostul sef de stat Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) si pe presedinta formatiunii acestuia, Partidul Muncitorilor (PT, de stanga), Gleisi Hoffmann, intr-un nou dosar referitor la mita oferita de grupul de constructii BTP Odebrecht,…

- Parchetul brazilian i-a inculpat pentru coruptie si spalare de bani pe fostul sef de stat Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) si pe presedinta formatiunii acestuia, Partidul Muncitorilor (PT, de stanga), Gleisi Hoffmann, intr-un nou dosar referitor la mita oferita de grupul de constructii BTP Odebrecht,…

- Parchetul brazilian i-a inculpat pentru coruptie si spalare de bani pe fostul sef de stat Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) si pe presedinta formatiunii acestuia, Partidul Muncitorilor (PT, de stanga), Gleisi Hoffmann, intr-un nou dosar referitor la mita oferita de grupul de constructii BTP Odebrecht,…

- Parchetul brazilian i-a inculpat pentru coruptie si spalare de bani pe fostul sef de stat Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) si pe presedintele formatiunii acestuia, Partidul Muncitorilor (PT, de stanga), Gleisi Hoffmann, intr-un nou dosar referitor la mita oferita de grupul de constructii BTP…

- O curte de apel din Italia a decis ca omul de afaceri clujean Ioan Bene sa execute dupa legile italiene o pedeapsa aplicata in Romania. In Italia, pedepsele mai mici de cinci ani, fara violența, se executa in libertate. Ioan Bene a fost condamnat in dosarul fostului președinte al Consiliului Judetean…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care are de ispasit o pedeapsa de 12 ani si o luna de închisoare pentru coruptie, s-a predat Politiei, scrie Reuters. Lula a fost dus de politie în orasul sudic Curitiba, unde a fost judecat si condamnat la sfârsitul…